نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت في البيت الأبيض

تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر فيديو في "فيسبوك" إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي بالبيت الأبيض.

وفي فيديو مباشر على صفحته عبر "فيسبوك"، رد نتنياهو على سؤال حول الاجتماع بسخرية من تصرف بايدن: "نعم سمعت اللقاء، سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية، لكن كان منصتا جدا خلال هذا الاجتماع، لقد طأطأ رأسه موافقا"، (وطأطأ نتنياهو رأسه معبرا عن حركة بايدن).

وحول تعهد بايدن بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، أضاف: "حسنا، هذا ما قاله أوباما أيضا، وصرح به آخرون وأيضا قالوا هذا عن كوريا الشمالية، واليوم تمتلك ترسانة نووية مخيفة ومع صواريخ باليستية قادرة على الوصول لكل نقطة".

وتابع: "الإيرانيون يمتلكون الحرية لفعل ما يريدون".

كما انتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا: "لا يديرون حملة جماهيرية قوية ضد الملف النووي الإيراني".

وأضاف: "أيضا لا يقولون أي شيء ضد النووي الإيراني ولا يقومون بأي شيء، هم لا يتيحون للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بالعمل ضد هذا، كما كنت أفعل".

وعن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتبر أن "الأحداث الدولية الأخيرة يكمن بداخلها درس، حيث يجب على إسرائيل الدفاع عن نفسها".

وأردف قوله: "قلت لوزير الخارجية (الأسبق) جون كيري قبل سنوات" أنا لا أريد المساس بك.. لكنني قلت له إنه لدى خروجكم، القوات الأفغانية ستنهار، وستسيطر طالبان على البلاد".

وتابع: "كان لدي تقديري الخاص".

المصدر: I24