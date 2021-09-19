إيران تعلن القضاء على مجموعة مسلحة كانت تخطط "لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات"

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزارة الأمن الداخلي تمكنت من القضاء على مجموعة مسلحة في محافظة أذربيجان غرب البلاد، "كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال عناصر أمنية وعسكرية".

وأوضحت وكالة "تسنيم" أنه "قتل شخصان من عناصر الجماعة المسلحة خلال المواجهات مع قوات الأمن، فيما تم إلقاء القبض على عدد آخر منهم".

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وأشارت إلى أن "المجموعة كانت تنوي وتخطط لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية واغتيال عناصر أمنية وعسكرية إيرانية وابتزاز عدد من أثرياء المنطقة وإرهاب الأهالي ووجهاء المنطقة".

وأضافت أنه "تم العثور على أسلحة وذخائر في مخبأ تابع للمجموعة".

المصدر: "تسنيم"