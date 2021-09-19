إيران: سنواصل عملياتنا ضد المسلحين في شمال العراق وبغداد لم تلب مطالبنا

طالب رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، حكومة العراق باتخاذ خطوات لمنع أنشطة جماعات مسلحة مناهضة للجمهورية الإسلامية متمركزة في جبال شمال العراق.

وتطرق باقري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد خلال مراسم تقديم النائب الجديدة له، إلى الضربات الأخيرة التي شنها "الحرس الثوري" مؤخرا على مواقع للمسلحين المناهضين لإيران في شمال العراق، في إقليم كردستان العراق، مرجحا أن هذه الجماعات المسلحة كثفت أنشطتها خلال العام الأخير "بتحريض من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية في المنطقة".

وشدد رئيس الأركان الإيراني على أنه يتعين على الولايات المتحدة إزالة قواعدها في هذه المنطقة، محذرا من استخدامها كـ"مركز لتنظيم العناصر المعادية للثورة".

وقال: "على مسؤولي إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية اتخاذ اجراءات جادة ضد هذه الزمر الإرهابية.. وعدم السماح للمسلحين المعادين للثورة، وعملاء أمريكا وإسرائيل، بإقامة معسكرات ومقار إذاعة وتلفزيون في شمال العراق، وبمهاجمة حدودنا".

وصرح رئيس الأركان بأن إيران لن تقبل بذلك وستواصل عملياتها بغية اقتلاع هذه الجماعات المسلحة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بتنفيذ أي أعمال تخريبية عند حدودها.

وتعهد بأن إيران ستدمر مقرات تلك الجماعات المسلحة في كردستان العراق، مضيفا: "من حقنا التصدي لهذه الجماعات، وميثاق الأمم المتحدة ينص على هذا الحق".

ولفت إلى أن إيران أخطرت حكومة العراق وحكومة كردستان العراق على مدى سنوات بضرورة حل هذه الجماعات ومنعها من ممارسة أنشطتها ضد إيران.

وتابع: "لكن الجهات العراقية للأسف لم تأخذ بالتوصيات الإيرانية، ومن هنا فأن إيران ستبادر الى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الارهابية ضد البلاد".

المصدر: "إرنا" + "فارس"