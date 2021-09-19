آل الشيخ: طهرنا منابر السعودية من أصحاب التوجهات

أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، أن السلطات "طهرت منابر" المملكة من أصحاب التوجهات.

وقال آل الشيخ، في حديث لقناة "MBC"، إن أن المملكة تنتهج الاعتدال والوسطية في أمور الدين، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة مستمد من الكتاب والسنة.

وشدد على أنه تم تطهير المنابر والأنشطة الدعوية من أصحاب التوجهات، وأن جميع الأئمة والخطباء الموجودين حالياً متعاونون مع الوزارة ويحرصون على تنفيذ ما يصدر منها.

وبين آل الشيخ أنه كان في السابق بعض الأئمة والخطباء يخالفون التوجيهات بنسب بسيطة، أما الآن فالكل متعاون وحريص على تنفيذ جميع ما يرد إليهم من الوزارة ولديهم حس ديني ووطني وولاء للقيادة ومحبة للوطن والأنظمة تطبق بحذافيرها ولا يستثنى أحد ولا يوجد أحد فوق النظام.

المصدر: "عكاظ"