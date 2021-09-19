فرنسا.. باريس "تتنفس" خلال فعالية "يوم بلا سيارات" (صور)

انطلقت اليوم الأحد النسخة السابعة من فعالية "يوم بلا سيارات" في العاصمة الفرنسية، تحت شعار "يوم تنفس باريس دون سيارات"، بهدف التصدي لتلوث الهواء في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذا اليوم يعد فرصة للمقيمين والزوار للاستمتاع بالطرق الرئيسية في العاصمة الفرنسية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.

Journée sans voiture : à Paris, les vélos ont pris le pouvoir !

➡️ https://t.co/ox70YXivRgpic.twitter.com/bfmIxE6WLd — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) September 19, 2021

وقالت بلدية باريس إن أسعارا خاصة ستطبق في العديد من مواقف السيارات الباريسية بهذه المناسبة و سيسمح فقط للحافلات وسيارات الطوارئ وسيارات الأجرة بالانتقال مع أقصى سرعة مسموح بها تبلغ 20 كم / ساعة.

(https://t.co/5RwKZ2DJNX): #Paris : plus de vélos que de voitures aux heures de pointe : Ce dimanche 19 septembre se tient à Paris la septième Journée sans voiture, lors de laquelle les Parisiens vont davantage être piétons ou.. https://t.co/FB5oKl3MESpic.twitter.com/zN0oK7Cn7U — Titrespresse.com (@titrespresse) September 19, 2021

المصدر: وسائل إعلام فرنسية