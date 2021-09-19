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فرنسا.. باريس "تتنفس" خلال فعالية "يوم بلا سيارات" (صور)

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فرنسا.. باريس
Globallookpress
باريس
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انطلقت اليوم الأحد النسخة السابعة من فعالية "يوم بلا سيارات" في العاصمة الفرنسية، تحت شعار "يوم تنفس باريس دون سيارات"، بهدف التصدي لتلوث الهواء في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذا اليوم يعد فرصة للمقيمين والزوار للاستمتاع بالطرق الرئيسية في العاصمة الفرنسية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقالت بلدية باريس إن أسعارا خاصة ستطبق في العديد من مواقف السيارات الباريسية بهذه المناسبة و سيسمح فقط للحافلات وسيارات الطوارئ وسيارات الأجرة بالانتقال مع أقصى سرعة مسموح بها تبلغ 20 كم / ساعة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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