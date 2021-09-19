إيران.. 15.9 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 15.9 ألف إصابة و391 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان الوزارة بلغ العدد الإجمالي للمصابين في إيران 5.424.835، وإجمالي الوفيات 117182 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.764.998 ، الذين في حالات حرجة 6765 شخصا يرقدون في العناية المركزة.

وبلغ اجمالي عدد الذين تلقوا اللقاحات حتى اليوم 43.372.270 شخصا، بينهم

29.467.568 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و 13.904.702 تلقوا الجرعتين.

المصدر: RT