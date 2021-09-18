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الولايات المتحدة.. اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول في واشنطن

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الولايات المتحدة.. اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول في واشنطن
Sputnik
الشرطة الأمريكية بمحيط مبنى الكابيتول
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أعلنت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن عن اعتقال 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضافت أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين يستقلانها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.

 

المصدر: nbc

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