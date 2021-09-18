جنرال تركي يكشف خطة بلاده العسكرية في حال نشوب حرب مع اليونان

كشف الجنرال المتقاعد في الجيش التركي، أردوغان قراكوش، عن خطة عمليات قوات بلاده في حال نشوب حرب مع اليونان.

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وقال قراكوش خلال مناظرة سياسية على قناة "CNN Turk" إن الجيش التركي سيعتبر مدينة سالونيك هدفا أساسيا له في حال تنفيذ عملية برية ضد اليونان.

وأعاد العسكري التركي إلى الأذهان أن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة سمحت بإقامة 20 قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، بينها واحدة في مدينة ألكسندروبوليس، ولفت إلى أن هذا المعقل مجهز بالكامل وقادر على عرقلة أي عملية برية للجيش التركي.

واعتبر الجنرال المتقاعد مع ذلك أن اليونان ستسعى قبل كل شيء في حال نشوب حرب إلى بسط السيطرة على اسطنبول.

وبين تركيا واليونان، وهما حليفان في الناتو، خلافات حادة تخص قضية جرفيهما القاريين في البحر الأبيض المتوسط، وموارد الطاقة في المنطقة، ومسألة جزيرة قبرص المنقسمة إلى الشطرين اليوناني والتركي، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة عام 2020 ما جعل البلدين على وشك الدخول في صراع مسلح، ودفع هذا الأمر حلف الناتو لعقد محادثات العام الماضي أدت إلى تشكيل آلية فض اشتباك بين القوات التركية واليونانية مع اتخاذ إجراءات عدة بين سلطات البلدين لتهدئة التوتر.

المصدر: وكالات