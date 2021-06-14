أردوغان: اتفقنا مع ميتسوتاكيس على مواصلة الحوار بين تركيا واليونان دون إشراك طرف ثالث

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، على مواصلة استخدام قنوات الحوار بين البلدين دون إشراك طرف ثالث.

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة للناتو في بروكسل، اليوم الاثنين، إنه عقد لقاء جيدا مع ميتسوتاكيس، مضيفا: "دعوته ألا نشرك طرفا ثالثا سواء في ملف بحر إيجة أو المناطق الأخرى".

وأردف الرئيس التركي: "اتفقنا على إجراء مباحثاتنا عبر قنواتنا الخاصة عند الضرورة، وأنه لا داعي لإقحام طرف ثالث بيننا".

وسبق أن ذكر مسؤول بالحكومة اليونانية لوكالة "رويترز" أن ميتسوتاكيس وأردوغان توصلا إلى تفاهم حول منع تكرار المواجهة التي نشبت بين البلدين العام الماضي وجعلتهما على وشك دخول نزاع مسلح.

وبين تركيا واليونان، وهما حليفان في الناتو، خلافات حادة تخص قضية جرفيهما القاريين في البحر الأبيض المتوسط، وموارد الطاقة في المنطقة، ومسألة جزيرة قبرص المنقسمة إلى الشطرين اليوناني والتركي، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة عام 2020 ما جعل البلدين على وشك الدخول في صراع مسلح، ودفع هذا الأمر حلف الناتو لعقد محادثات العام الماضي أدت إلى تشكيل آلية فض اشتباك بين القوات التركية واليونانية.

المصدر: وكالات