باكستان تسير رحلة تجارية من إسلام آباد إلى كابل

قامت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، برحلة تجارية جديدة بين إسلام آباد والعاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن أقل من 10 أشخاص كانوا على متن الرحلة عندما أقلعت اليوم من العاصمة الباكستانية متوجهة إلى كابل.

وستجلي الرحلة من العاصمة الأفغانية إلى إسلام آباد كل الذين تمكنوا من اقتناء تذكرة سفر إلى باكستان.

وأكدت الخطوط الجوية الباكستانية للوكالة أن القرار بشأن استئناف الرحلات من باكستان إلى كابل على أساس منتظم لم يتخذ بعد.

وانقطعت حركة الملاحة الجوية بين أفغانستان وباقي الدول تقريبا بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية من مطار كابل واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها على أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي"