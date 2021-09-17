أنقرة تعلن مقتل جندي تركي شمالي العراق
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديا تركيا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة آڤاشين شمالي العراق.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل 6 ممن تصفهم بالإرهابيين، من حزب العمال الكردستاني.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" في عملية جوية بمنطقة غارة" شمالي العراق.
وكانت تركيا أطلقت، في 23 أبريل الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.
المصدر: RT + "الأناضول"
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