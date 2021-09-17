تركيا تعلن "تحييد" 6 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييدها 6 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتحصنين بجبال شمال العراق.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع "تويتر": إن "القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار الإرهاب بشمال العراق".

وأضافت: "تم تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا في عملية جوية بمنطقة قارة، ومعركتنا ضد الإرهاب ستتواصل بشكل فعال وحاسم".

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/Hbsu9nJoee — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2021

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.

المصدر: الأناضول