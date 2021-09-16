الدفاع التركية: توقيف 4 إرهابيين من "غولن" و"داعش" خلال محاولات لعبور الحدود

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، القبض على "4 إرهابيين" من تنظيمي "داعش" و"غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

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وقالت الوزارة في بيان إن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على 13 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان خلال محاولات تسلل من وإلى البلاد".

وأضافت أن "اثنين من الأشخاص الذين حاولوا التسلل إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير قانونية، عضوان في تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأكدت الوزارة أن "قوات حرس الحدود قبضت على أشخاص خلال محاولتهم الخروج بشكل غير قانوني من البلاد باتجاه الأراضي اليونانية، وتبين أن اثنين منهم ينتميان لتنظيم "غولن" الإرهابي".

المصدر: "الأناضول"