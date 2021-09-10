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تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين أكراد في العراق

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين أكراد في العراق
Reuters Umit Bektas
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة عن تحييدها ستة عناصر لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" أن تحييد هؤلاء المسلحين الأكراد تم في منطقة عملية "المخلب"، مشددة على أن القوات التركية "تواصل تدمير أوكار الإرهابيين في شمال العراق".

المصدر: RT

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