تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين أكراد في العراق
Reuters Umit Bektas
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة عن تحييدها ستة عناصر لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.
وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" أن تحييد هؤلاء المسلحين الأكراد تم في منطقة عملية "المخلب"، مشددة على أن القوات التركية "تواصل تدمير أوكار الإرهابيين في شمال العراق".
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/6WOtw0QBwb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
المصدر: RT
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