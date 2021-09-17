مقترحات أردوغان لـ"عالم أكثر عدلا"

سيهدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتابه "من الممكن إنشاء عالم أكثر عدلا" إلى قادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مترجما للعربية والإنجليزية والفرنسية.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن أردوغان سيتوجه يوم الأحد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضور فعاليات أخرى هناك.

ويستعرض الرئيس التركي في كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل"، المعضلات السياسة العالمية، لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة القيام بإصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، كما يلفت إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في المنتظم الأممي.

aa.com.tr

ويؤكد أردوغان في هذا الكتاب على إمكانية إقامة عالم أكثر عدلا "من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض".

ويقترح الرئيس التركي أيضا إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي، ورفع عدد أعضائه الدائمين من 5 إلى 20 عضوا.

وذكرت وكالة الأنباء التركية أن عائدات الكتاب المترجم إلى عدة لغات بما في ذلك العربية والروسية والألمانية والإسبانية، سيتم التبرع بها بكاملها إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

المصدر: الأناضول