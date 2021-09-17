بيسكوف: الوضع في العالم يؤكد ضرورة إجراء قمة لـ"خماسية" مجلس الأمن الدولي

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وجود مشاكل جدية في العالم يؤكد ضرورة إجراء قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "تؤكد وفرة من الأسئلة والقضايا الجدية للغاية ضرورة إجراء هذه القمة".

وأضاف في الوقت ذاته: "لكننا حتى الآن لا نعرف شيئا عن استعداد الولايات المتحدة واختيار موعد ومكان محتمل لإجرائها (القمة)".

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أثناء خطابه في المنتدى العالمي للهولوكوست في يناير عام 2020 إجراء قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين). وفي رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان) في أبريل الماضي عبر الرئيس بوتين عن أمله في إجراء لقاء لزعماء "الخماسية النووية" وجها لوجه، حالما تسمح الظروف الوبائية بذلك.

المصدر: نوفوستي