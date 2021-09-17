غوتيريش: يجب إجراء استثناءات من العقوبات المفروضة على طالبان
AP
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من الضروري إجراء استثناءات من العقوبات المفروضة على حركة طالبان في أفغانستان.
وقال غوتيريش في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "من الضروري، لأسباب عملية، إجراء عدد من الاستثناءات من العقوبات (المفروضة على حركة طالبان)، من أجل خلق الظروف الضرورية لضمان التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية" للأفغانيين.
وأضاف: "أعتقد أن مسألة هذه الاستثناءات يجب أن يناقشها مجلس الأمن الدولي لاحقا".
المصدر: نوفوستي
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