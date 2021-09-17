 
مباشر

غوتيريش: يجب إجراء استثناءات من العقوبات المفروضة على طالبان

أخبار العالم

غوتيريش: يجب إجراء استثناءات من العقوبات المفروضة على طالبان
AP
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb4r

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من الضروري إجراء استثناءات من العقوبات المفروضة على حركة طالبان في أفغانستان.

إقرأ المزيد
غوتيرش: أكثر من مليار دولار لدعم أفغانستان
غوتيرش: أكثر من مليار دولار لدعم أفغانستان

وقال غوتيريش في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "من الضروري، لأسباب عملية، إجراء عدد من الاستثناءات من العقوبات (المفروضة على حركة طالبان)، من أجل خلق الظروف الضرورية لضمان التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية" للأفغانيين.

وأضاف: "أعتقد أن مسألة هذه الاستثناءات يجب أن يناقشها مجلس الأمن الدولي لاحقا".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا