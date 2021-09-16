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روسيا والصين وباكستان وإيران تنسق المواقف بشأن أفغانستان

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روسيا والصين وباكستان وإيران تنسق المواقف بشأن أفغانستان
Sputnik Russian Foreign Ministry
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عقدت روسيا والصين وباكستان وإيران لقاء رباعيا حول أفغانستان، لتنسيق المواقف بشأن ضمان السلام في هذا البلد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في ختام اللقاء، يوم الخميس، أنه "تم تنسيق المواقف بشأن المساعدة على ضمان السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، وأكدت الأطراف على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد".

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وعقد الاجتماع على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى الاجتماع الرباعي.

المصدر: RT

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