فيتنام تعرب عن رغبتها بزيادة إمدادات اللقاحات الروسية وإنتاج "سبوتنيك V"

أعرب الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اهتمامه بزيادة إمدادات اللقاحات الروسية، وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال الكرملين في بيان اليوم الخميس: "بمبادرة من الجانب الفيتنامي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس فيتنام نجوين شوان فوك .. شكر نغوين شوان فوك على مساعدة روسيا في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأعرب عن رغبة البلاد في زيادة المعروض من اللقاحات الروسية وبدء إنتاج (لقاح سبوتنيكV في البلاد)".

ولفت البيان إلى أن الرئيسين أكدا أيضا على استعدادهما المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى ذلك، ناقشا الموضوعات الواعدة للتعاون بين الدول في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، وكذلك تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام.

وبحسب البيان "تم التطرق أيضا إلى قضايا التفاعل والتعاون بين البلدين من خلال إجراء الحوار مع روسيا والآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)".

المصدر: "نوفوستي"