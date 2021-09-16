طالبان تعثر على صواريخ باليستية في بانجشير

عثرت حركة "طالبان" في وادي بانجشير على عناصر من أنظمة صواريخ التكتيكية السوفيتية "ألباتروس" وأيضا صواريخ باليستية طراز "سكود"

وكانت صواريخ "ألباتروس" قد أنتجت في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1962 – 1987، وهي لا تزال في الخدمة في عدد من البلدان.

وكان لدى وزارة أمن الدولة في أفغانستان كتيبة صواريخ "إلبتروس"، ومن الواضح أن هذه الصواريخ عند تخزينها في الهواء الطلق، كانت عاطلة منذ فترة طويلة علاوة على أن مدة صلاحيتها انتهت منذ زمن.

ويبلغ وزن الصاروخ الباليستي "ألباتروس" الذي يعمل بالوقود السائل أحادي المرحلة 5.8 طن، وهو قادر على الطيران لمسافة 300 كيلومتر ويمكن أن يحمل شحنة نووية حرارية.

في الوقت نفسه، يبلغ معامل الانحراف المحتمل لصوارويخ "سكود" السوفيتية نصف كيلومتر تقريبا.

المصدر: rg.ru