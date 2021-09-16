إثيوبيا: تعطل مفاوضات سد النهضة سببه دولتا المصب

رحبت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، باستئناف مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، معتبرة أن بيان مجلس الأمن بشأن السد ليس ملزما.

وقالت الخارجية إن "اتفاق إعلان المبادئ هو الطريق الأمثل لحل الخلافات"، معتبرة أن "تعطل مفاوضات سد النهضة سببه دولتا المصب ونحن مع استئنافها برعاية الاتحاد الإفريقي".

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية.

وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون "عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلي كل من السودان ومصر"، كاشفا أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية، بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة.

المصدر: وكالات