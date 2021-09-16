زعيم مقاطعة كندية يعتذر عن الخطأ في التعامل مع وباء كورونا

اعتذر زعيم مقاطعة أبرتا الكندية عن الخطأ في قراءة المسار المحتمل لفيروس كورونا في يونيو، لكنه قال إنه لا يأسف على رفع جميع القيود المتعلقة بالوقاية من كورونا.

وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، جيسون كيني، إن المستشفيات قد تمتلئ بالمرضى، مع عمل الأطقم الطبية بكامل طاقتها في وحدات العناية المركزة خلال 10 أيام.

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وتابع كيني: "من الواضح الآن أننا كنا مخطئين، وأنا أعتذر عن ذلك".

وأضاف كيني إن كوفيد-19 يضرب مقاطعة ألبرتا بقوة أكثر من أي مكان آخر في كندا لأنه كان فيها أقل معدل تطعيم في البلاد.

وأضاف: "يجب أن يكون الالتزام الأول للحكومة هو تجنب حدوث أعداد كبيرة من الوفيات، ويجب أن نتعامل مع الواقع الذي نواجهه. لا يمكننا تجنب ذلك بالأمنيات فقط".

وأعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية حالة طوارئ صحية عامة، كما أصبح تناول الطعام في الأماكن المغلقة، في الحانات والمطاعم، محظورا الآن.

المصدر: أسوشيتيد برس