 
مباشر

احتجاجات معارضي التطعيم ضد كورونا في كندا

أخبار العالم

احتجاجات معارضي التطعيم ضد كورونا في كندا
Reuters
كندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r71r

أفادة قناة "CBC" الكندية بأن الآلاف من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا نزلوا، أمس الأربعاء، إلى شوارع مدينة فانكوفر والمدن الكندية الأخرى للاحتجاج على إجراءات الوقاية من الفيروس.

إقرأ المزيد
كندا تلزم موظفيها الفيدراليين بالتطعيم ضد كورونا
كندا تلزم موظفيها الفيدراليين بالتطعيم ضد كورونا

وقالت إن الحشود الداعية إلى "رفض طغيان التطعيم الإلزامي" اجتمعت بالقرب من المستشفيات في فانكوفر وفيكتوري وكامبولس وغيرها من المدن الكندية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التطعيم ضد كورونا في البلد لا يعد إلزاميا لفئات المجتمع كلها.

وأضافت أن أكبر مظاهرة احتجاج جرت في مدينة فانكوفر حيث شارك فيها، وفقا للشرطة المحلية، نحو 5 آلاف شخص.

هذا وأفادت القناة بأنه تم خلال الاحتجاج الإبلاغ عن حالة عنف جسدي ضد عامل صحي. ودان جون هورغان، رئيس وزراء ولاية كولومبيا البريطانية، حيث وقعت هذه الاحتجاجات، حوادث استخدام العنف من جانب المحتجين.

وقالت وسائل إعلام سابقا إن كندا ستلزم موظفيها الفدراليين وركاب الطائرات والقطارات والسفن السياحية بالتطعيم ضد فيروس كورونا. وتدل المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الكندية على أن 65% من سكان البلد قد تلقوا لقاحا مضادا لكورونا.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا