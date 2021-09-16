ماكرون يعلن مقتل زعيم "داعش" في الصحراء الكبرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على "تويتر": "عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي "سرفال" و"برخان".

وأضاف: "تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين".

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

المصدر: RT