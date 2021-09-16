 
مباشر

ماكرون يعلن مقتل زعيم "داعش" في الصحراء الكبرى

أخبار العالم

ماكرون يعلن مقتل زعيم
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rasr

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على "تويتر": "عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي "سرفال" و"برخان".

وأضاف: "تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا