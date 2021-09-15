أمين عام الحزب الجمهوري التونسي: خبراء البلاط يساندون الرئيس سعيد في تعليق الدستور

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي يوم الأربعاء إن تونس الدولة الوحيدة في العالم بلا حكومة بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في الـ25 من يوليو.

واعتبر الشابي في تصريح لإذاعة "إكسبريس أف أم" أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من الحريات والمساس من الحقوق، مستنكرا رفض رئيس الجمهورية الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع خارطة طريق.

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ودعا إلى ضرورة إنهاء الاجراءات الاستثنائية التي طالت مدتها وتشكيل حكومة ووضع خريطة طريق في ظل توقف كامل لدواليب الدولة، وفق تعبيره.

وندد بتعليق العمل بالدستور قائلا: ''بعض خبراء البلاط يساندون رئيس الجمهورية في ذلك"، مستنكرا تجميع كافة السلط بأيدي رئيس الجمهورية.

كما عبر عن ''رفض الحزب الجمهوري التام لتعليق العمل بالدستور والخروج عن الشرعية التي استمدها الرئيس منه''، مطالبا رئيس الدولة بتعيين رئيس حكومة مستقل في ظل التحديات التي تعيشها البلاد منها سن قانون مالية تكميلي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن تونس في حاجة لرئيس حكومة وليس لوزير أول يكون محل ثقة لرئيس الدولة، مستنكرا ما أسماه "تفرد قيس سعيد بالرأي".

واعتبر الشابي أن عدم تمرس الرئيس بالسياسة أدى إلى سوء إدارة البلاد، مطالبا بتوسيع دائرة المشاورات والمحيطين به للخروج من هذه الأزمة.

وذكر أن عديد الأحزاب تحاول الضغط على رئيس الجمهورية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع خارطة طريق.

المصدر: إذاعة "إكسبريس أف أم"