نائب تونسي: تصريحات الرئيس سعيّد بقيت "حبرا على ورق" وأمامه "فرصة تاريخية"

اعتبر النائب في البرلمان التونسي المجمد نبيل حجي أن "تصريحات الرئيس قيس سعيّد بقيت حبرا على ورق"، وطالب بالقضاء على الفساد بالفعل لا بالقول.

وفي ندوة حوارية لإذاعة "موزاييك" توجه النائب عن التيار الديمقراطي بمخاطبة سعيد قائلا: "أنت امام فرصة تاريخية لا تتركها تضيع على تونس، لا بد من القضاء على الفساد بالفعل لا فقط بالقول لأننا نرى أن تصريحاتك بقيت حبرا على ورق".

وحول إجراءات سعيّد بتجميد البرلمان قال حجي إن تفعيل الفصل 80 لوحده غير كاف، في ظل غياب بوادر لمحاسبة الفاسدين وبالقانون، وأضاف أن "رئيس الجمهورية قدّر أن البرلمان يمثل خطرا جاثما، وفعّل الفصل 80 لكنه لم يعلق العطلة القضائية ولم يركز الهيئات القضائية لإزالة هذا الخطر الجاثم ما يجعل من تفعيل الفصل المذكور دون فائدة".

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وحول تعديل الدستور وسط تلك الإجراءات قال حجي إن الدستور لا يعدل "دون محكمة دستورية وبرلمان" كما أنه "لا يعدل في حالة تشنج بل يعدل بهدوء والدساتير لا تقاس بالمقاس".

ورغم تجميدهم، رأى حجي أن "النواب ما يزالون يملكون الشرعية للتعبير عن رأيهم والتصدي لمحاولة التفرد بالحكم والاعتداء على الدستور، لأنهم منتخبون كقيس سعيد" وأضاف أنه "لا ديمقراطية دون أحزاب وأجسام سياسية ومن ينفرد بالرأي تكون دائما نهايته كارثية".

المصدر: إذاعة موزاييك