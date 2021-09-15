إيران تعفي كبير مفاوضيها النوويين من منصبه في الخارجية

أعلنت إيران عن إعفاء عباس عراقجي الذي كان يقود وفدها في المفاوضات مع القوى الكبرى حول برنامج طهران النووي من منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وأصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قرارا يقضي بتعيين علي باقري خلفا لعراقجي للمنصب المذكور.

كما أمر عبد اللهيان بتعييد مهدي صفري ومحمد فتحعلي لمنصبي مساعدي الوزير لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وللشؤون الإدارية والمالية، خلفا لرسول مهاجر وعلي أبو الحسني على التوالي.

وقرر عبداللهيان تعيين المساعدين السابقين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم مستشارين له.

ويعد باقري (53 عاما) الذي خلف عراقجي في منصبه مقربا من المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان قد عين في عام 2019 مساعدا للشؤون الدولية في السلطة القضائية التي كانت حينئذ برئاسة الرئيس الإيراني الحالي ابراهيم رئيسي.

وقد يعكس هذا التعديل داخل وزارة الخارجية تغييرا في نهج طهران إزاء المفاوضات المتعثرة الجارية في فيينا بخصوص إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: "فارس" + "أ ف ب"