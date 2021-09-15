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فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا

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فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا
Globallookpress Philipp von Ditfurth
عاصفة
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تمكن عمال الطوارئ في جنوب فرنسا من إنقاذ مئات الأشخاص بعد أن حولت فيضانات مفاجئة طرقا وحقولا إلى أنهار وبحيرات.

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وأفادت وكالة الطوارئ في بلدة غارد بأن "رجال الإنقاذ يبحثون عن شخص واحد على الأقل بعد تلقيها معلومات تفيد بأنه مفقود عقب فيضانات مساء أمس الثلاثاء، حيث شكلت الأمطار الغزيرة تهديدا للمنطقة اليوم الأربعاء.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، إلا أن السلطات المحلية أوضحت أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه، فيما أكدت خدمة الطوارئ الإقليمية أن شخصا صعقته الكهرباء، لكنه نجا.

بالإضافة إلى ما سبق، تسببت المياه المتدفقة بانهيار سقف متجر.

من جانبهم، قال سكان تم إجلاؤهم من مخيم، لقناة "بي إف إم" التلفزيونية إنهم "شاهدوا المياه تتدفق نحو خيمهم".

وعملت السلطات الفرنسية على حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.

المصدر: "أ ب"

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