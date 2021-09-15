 
مباشر

إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني

أخبار العالم

إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني
Globallookpress Sobhan Farajvan
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raiv

أعلنت إيران عن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة ملف اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ورفاقه في غارة أمريكية بالعراق.

إقرأ المزيد
"تويتر" و"إنستغرام" تحذفان مئات الآلاف من التغريدات والحسابات المروجة لقاسم سليماني

واستضافت وزارة الخارجية الإيرانية جلسة يوم أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة بطهران، شارك فيها ممثلون عن عوائل الضحايا، إلى جانب مدراء ومندوبي الأجهزة الأمنية والسياسية والقانونية والعسكرية المعنية، حيث قدم كل منهم تقريرا عن آخر تطورات الملف والمتابعات التي قاموا بها.

من جانيه، أكد وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، "ضرورة متابعة الخطوات الحالية إلى جانب التركيز على دور السلطات في واشنطن والإدارة الأمريكية في ارتكاب هذه الجريمة"، مشددا على أن "متابعة الأمر حتى تسليم الإرهابيين إلى العدالة يعد من سياسات ايران القطعية، وأن "وزارة الخارجية تتابع الأمر سياسيا وحقوقيا على المستوى الدولي".

تجدر الإشارة إلى أنه في 3 يناير 2020، اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا