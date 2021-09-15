إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني

أعلنت إيران عن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة ملف اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ورفاقه في غارة أمريكية بالعراق.

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واستضافت وزارة الخارجية الإيرانية جلسة يوم أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة بطهران، شارك فيها ممثلون عن عوائل الضحايا، إلى جانب مدراء ومندوبي الأجهزة الأمنية والسياسية والقانونية والعسكرية المعنية، حيث قدم كل منهم تقريرا عن آخر تطورات الملف والمتابعات التي قاموا بها.

من جانيه، أكد وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، "ضرورة متابعة الخطوات الحالية إلى جانب التركيز على دور السلطات في واشنطن والإدارة الأمريكية في ارتكاب هذه الجريمة"، مشددا على أن "متابعة الأمر حتى تسليم الإرهابيين إلى العدالة يعد من سياسات ايران القطعية، وأن "وزارة الخارجية تتابع الأمر سياسيا وحقوقيا على المستوى الدولي".

تجدر الإشارة إلى أنه في 3 يناير 2020، اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.

المصدر: RT