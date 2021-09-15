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السفارة الإماراتية تحتفل بمرور عام على "اتفاقيات إبراهيم" في تل أبيب والقدس

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السفارة الإماراتية تحتفل بمرور عام على
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أطلقت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل، حملة دعائية تشمل لوحات إعلانية ضخمة في شوارع تل أبيب والقدس تحت عنوان "السلام من أجل مستقبل أطفالنا".

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وبأتي ذلك بمناسبة مرور عام على "اتفاقيات إبراهيم" الموقعة مع إسرائيل، حيث قالت السفارة الإماراتية على حسابها في "تويتر": نحتفل بمرور عام على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، ونتمنى مزيدا من الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

من جهته، غرد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقا على هذه الحملة قائلا: "من أجل المستقبل، من أجل مستقبل أولادنا". 

وفي سياق متصل، تم إجراء مؤتمر علمي إسرائيلي - إماراتي مشترك، هو الأول من نوعه، وكان الاتفاق بين الدولتين في المجال العلمي الأول الذي وقع بين الجانبين، ويهدف إلى خلق تعاون والجمع بين المجتمعات العلمية والباحثين الإسرائيليين والإماراتيين.

المصدر: "i24"

 

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