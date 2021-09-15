السفارة الإماراتية تحتفل بمرور عام على "اتفاقيات إبراهيم" في تل أبيب والقدس
أطلقت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل، حملة دعائية تشمل لوحات إعلانية ضخمة في شوارع تل أبيب والقدس تحت عنوان "السلام من أجل مستقبل أطفالنا".
وبأتي ذلك بمناسبة مرور عام على "اتفاقيات إبراهيم" الموقعة مع إسرائيل، حيث قالت السفارة الإماراتية على حسابها في "تويتر": نحتفل بمرور عام على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، ونتمنى مزيدا من الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".
نحتفل بمرور عام على #الاتفاق_الابراهيمي لـ #السلام ونتمنى مزيداً من الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم#الإمارات_في_إسرائيل#UAEinIsraelpic.twitter.com/0KrmrxV3vH— UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) September 14, 2021
من جهته، غرد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعليقا على هذه الحملة قائلا: "من أجل المستقبل، من أجل مستقبل أولادنا".
למען העתיד. למען ילדינו.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 14, 2021
Thank you @UAEinIsraelpic.twitter.com/UTuV9KnorI
وفي سياق متصل، تم إجراء مؤتمر علمي إسرائيلي - إماراتي مشترك، هو الأول من نوعه، وكان الاتفاق بين الدولتين في المجال العلمي الأول الذي وقع بين الجانبين، ويهدف إلى خلق تعاون والجمع بين المجتمعات العلمية والباحثين الإسرائيليين والإماراتيين.
المصدر: "i24"
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