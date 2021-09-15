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"طالبان" تتهم الولايات المتحدة بخرق اتفاق الدوحة

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Globallookpress
وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان" أمير خان متقي
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اتهم وزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي الولايات المتحدة بأنها أخلت بوعدها بشطب أسماء قادة الحركة من قائمتها السوداء.

وقال متقي خلال مؤتمر صحفي في كابل أمس الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "طالبان" الرسمي في "تويتر": "أمريكا تعهدت بشطب أسماء جميع قادة الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء، لكنها لم تف بوعودها، وهذا خرق وانتهاك لاتفاقية الدوحة".

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وأشار متقي إلى أن "أفغانستان تريد علاقات جيدة وثنائية مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يجب ألا تمارس ضغوطا على أفغانستان"، مضيفا: "الدول التي لا تعترف بشرعيتنا سياساتها سلبية".

وشدد على "أننا نفي بوعودنا ونطلب من دول العالم عدم التدخل في شؤوننا. نحن تعهدنا بعدم استخدام أراضينا ضد أي دولة ونتمسك بهذا الالتزام".

المصدر: RT

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