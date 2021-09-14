ألمانيا.. اعتقال شخص بتهمة توريد معدات لإيران تستخدمها في برامجها النووية

أعلن المدعي الاتحادي الألماني أن الشرطة ألقت القبض على ألماني من أصل إيراني يشتبه بتوريده معدات لإيران لاستخدامها في برامج طهران النووية والصاروخية.

وأضاف المدعي أن الشرطة فتشت 11 موقعا بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين ونورد راين فستفاليا ذات صلة بالمشتبه به.

ونقل المتهم ألكسندر جيه معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني أدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.

وحسب وسائل الإعلام الألمانية، ذكر مكتب المدعي العام أن المشتبه به تلقى طلبات في عامي 2018 و2019 لشراء معدات مختبرات، ونقل جهازي مطياف بسعر 166 ألف يورو لإيران في يناير 2020 ونقل جهازين آخرين بسعر 388 ألف يورو بعد ذلك بستة أشهر.

ولم يقدم المشتبه به طلبا للحصول على رخصة تصدير خاصة كان يتعين عليه استخراجها لنقل مثل هذه المعدات إلى جهة مدرجة على القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية