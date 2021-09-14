البرازيل.. لحظة تحطم طائرة تقل 7 ركاب 5 منهم من عائلة واحدة (فيديو)

لقي سبعة أشخاص مصرعهم خمسة منهم أفراد عائلة واحدة نتيجة تحطم طائرة في ولاية سان باولو البرازيلية صباح اليوم الثلاثاء، بحسب قناة "غلوبو" التلفزيونية.

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ونقلت القناة عن المنقذين أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة بيراسيكابا وعلى متنها 5 ركاب والطاقم المكون من فردين، قبل أن تسقط بعد وقت وجيز من إقلاعها في منطقة مشجرة بمحيط معهد محلي.

وأضافت "غلوبو" أن ارتطام الطائرة بالأرض تسبب في انفجارها واحتراقها، مشيرة إلى أن جثث الركاب المتفحمة لم يتم التعرف عليها بعد، وأن التحقيق جار لتحديد سبب الكارثة.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"