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اليونان.. تحطم طائرة خفيفة على متنها مواطنان إسرائيليان

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اليونان.. تحطم طائرة خفيفة على متنها مواطنان إسرائيليان
AFP SEYLLOU DIALLO
طائرة من طراز Cessna (صورة من الأرشيف)
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أفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن طائرة خفيفة تحطمت شرقي اليونان، وعلى متنها مواطنان إسرائيليان.

وقال تلفزيون ERT اليوناني إن الطائرة من نوع Cessna 172 سقطت في البحر بالقرب من جزيرة ساموس القريبة من السواحل التركية في بحر إيجه.

وحسب معلومات القناة، كان على متنها شخصان هما الطيار وراكب، وكلاهما مواطنان إسرائيليان.

وتشير التقارير إلى أنه تم العثور على الشخصين، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن حالتهما.

المصدر: نوفوستي

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