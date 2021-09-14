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كورتس: النمسا لن تستقبل أي لاجئ أفغاني طالما أنا في السلطة

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كورتس: النمسا لن تستقبل أي لاجئ أفغاني طالما أنا في السلطة
Globallookpress Dominika Zarzycka
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أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن بلاده لن تستقبل أي لاجئ جديد من أفغانستان، وذلك وسط تصاعد موجة النزوح من ذلك البلد بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة فيه الشهر الماضي.

وقال كورتس في حديث لصحيفة "ستامبا" الإيطالية اليوم الثلاثاء: "لن نستقبل لاجئا أفغانيا واحدا في بلدنا .. هذا لن يحدث طالما أنا موجود في السلطة".

وأشار كورتس إلى أنه قد وصل أكثر من 44 ألف أفغاني إلى النمسا في السنوات الأخيرة، وأضاف: "النمسا لديها بالفعل رابع أكبر جالية أفغانية في العالم".

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وتابع المستشار النمساوي: "نحن نتخذ موقفا واقعيا وإن اندماج الأفغان صعب للغاية". وأوضح أن الصعوبات تتعلق، على وجه الخصوص، بمستوى تعليمهم "المنخفض في الغالب"، فضلا عن الاختلافات في القيم الأساسية.

وشدد كورتس على أن النمسا تولي "اهتماما خاصا لدعم الدول المجاورة لأفغانستان وتخصص 20 مليون يورو لتوفير الحماية والمساعدة للأفغان في المنطقة".

وكان كورتس قد أعرب الشهر الماضي عن معارضته الحازمة لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان في بلاده.

المصدر: وكالات

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