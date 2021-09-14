كورونا يحول بين بوتين ورئيسي

تحدث مصدر بسفارة إيران لدى موسكو، عن لقاء محتمل قد يجمع زعيمي إيران وروسيا بعد أيام، لكن ذلك لن يحدث على ما يبدو بسبب دخول بوتين العزل الذاتي بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا.

وبعد إعلان بوتين اليوم الثلاثاء أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي لن يشارك في الاجتماعات وجها لوجه لبعض الوقت، وإن كان ذلك "لن يؤثر على كثافة عمله افتراضيا".

وفي وقت سابق اليوم ذكر مصدر في السفارة الإيرانية بروسيا، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المخصصة للذكرى العشرين للمنظمة، والتي ستعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان في 17 سبتمبر.

وقال المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "نعم، سيكون الرئيس الإيراني هناك. نأمل أن يتم هذا اللقاء مع نظيره الروسي".

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وبعد ذلك، ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" أن اجتماع الرئيسين الروسي والإيراني، سيعقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة طاجيكستان.

وأكد بيسكوف اليوم أن بوتين سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عبر نظام "فيديو كونفرنس".

ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية قام بتأسيسها في عام 2001 قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وفيها تتمتع دول، أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة مراقب. أما أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، فتتمتع بصفة الشريك.

المصدر: نوفوستي