طهران: رئيسي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

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وأوضح عبد اللهيان أن التخطيط لهذه الزيارة يجري من الآن "لأننا بصدد الاستفادة من الطاقات الجيدة للمنظمة في توجهات الحكومة الاقتصادية وقد حظيت ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع اعضاء المنظمة باهتمام إيران على الدوام".

وتطرق زير الخارجية الإيراني إلى اتفاقية التعاون الشامل بين بلاده والصين للأعوام الـ 25 القادمة قائلا: إن أحد برامجنا الأساسية هو متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام الـ 25 القادمة... وسنتابع هذا النموذج للاستفادة من طاقات سائر دول المنطقة ومنها روسيا والهند".

وتابع عبد اللهيان في السياق قائلا: "ينبغي علينا اتخاذ خطوات أساسية لتأسيس العلاقات مع الدول الكبرى بهذا النموذج في إطار التنمية المستديمة في البلاد، وأن دور وزارة الخارجية هو دور المسهل في تنفيذ هذه الاتفاقية ومن مسؤوليتنا توفير الأرضيات كي يستفيد الجميع من هذه الظروف المناسبة".

المصدر: إرنا