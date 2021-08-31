عبد اللهيان: رئيس حكومة الإمارات يرحب بتعزيز العلاقات مع إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن رئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم رحب بتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر بغداد.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عبداللهيان: "تكلمت مع الشيخ محمد بن راشد الذي رحب بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات التجارية و الاقتصادية، كما التقيت بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

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وعن مؤتمر التعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، أشار إلى أن "الرفض الفرنسي تسبب بعدم توجيه الدعوة لسوريا (للمشاركة فيه) ولهذا تم تغيير عنوان القمة إلى قمة التعاون والشراكة بدلا من قمة دول الجوار العراقي".

وفي العلاقات مع الصين، قال: "سوف نتابع تفعيل اتفاقية التعاون مع الصين المعروفة باتفاقية ربع القرن.. كما نحاول تطبيق هذا النموذج في التعامل مع عدد من الدول المؤثرة ومنها روسيا والهند لنساعد في تحقق التنمية الاقتصادية".

وعن ملف الاتفاق النووي مع إيران، اعتبر أن "الحديث عن وجود خيارات أخرى على الطاولة هو حديث ممل ومكرر".

وأضاف: "أكدت للطرف الأوروبي بكل شفافية أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا لو أصرت على أسلوب التهديد".

وتابع أنه "على واشنطن أن تخاطب الشعب الإيراني باحترام".

وأردف قوله: "نرحب بالمفاوضات التي يحكمها المنطق ونعترف بها إن أتت بنتائج ملموسة مع ضمان حقوق الشعب الإيراني".

المصدر: RT