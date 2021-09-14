"لدعم الديمقراطية".. واشنطن تصيغ برنامجا جديدا في 8 دول أوروبية

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنها تخطط لإطلاق برنامج "لدعم الديمقراطية" في ثماني دول أوروبية.

ومن المفترض أن يعمل هذا البرنامج، في بلغاريا وجمهورية التشيك، وهنغاريا وبولندا ورومانيا، وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.

ووفقا للخطة، يجب أن يساهم المشروع في توجيه هذه الدول نحو "الأهداف الأوروبية الأطلسية"، فضلا عن مقاومة "النفوذ الأجنبي الخبيث".

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وأحد الأهداف المعلنة لخطة الوكالة الأمريكية، هو "تعزيز قدرة" مختلف الكيانات غير الحكومية، وهياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام "لتعزيز الحريات الديمقراطية والإصلاحات".

وتقول الوثيقة، إن هذا يدعم جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بلدان المنطقة الأوروبية "لتحديد نهج نحو التزام أكبر بالأهداف الأوروبية الأطلسية المشتركة".

ويرى خبراء سياسيون، استطلعت RT آراءهم، أن "واشنطن تخشى الدور المتزايد لروسيا والصين في العالم، ولهذا السبب، تسعى إلى تعزيز المشاعر المؤيدة لأمريكا في أوروبا".

المصدر: RT