مصادر: ملف ضد الرئيس الإيراني السابق سوف يقدم إلى القضاء

قالت مراسلة برلمانية إيرانية إن اللجنة القضائية للبرلمان ناقشت تقريرا حول بلاغات قدمها النواب ضد الرئيس السابق حسن روحاني وأثبت امتناع الأخير عن العمل بـ24 من القوانين الهامة.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر" إنه من المرجح أن يحال التقرير إلى القضاء الايراني بعد قراءته تحت قبة البرلمان.

گزارش کمیسیون قضایی درباره شکایت نمایندگان از حسن روحانی امروز در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد

"نهایتا استنکاف روحانی از اجرای ۲۴ قانون کلیدی محرز شد"

- قرار است این گزارش پس از قرائت در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارجاع شود — سيده زهرا عبداللهی (@szabdollahi) September 13, 2021

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الشهر الماضي بأن اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، قدمت شكوى ضد روحاني، ووزير نفط حكومته، بيجن زنكنه، بسبب ما اعتبرته اللجنة "إهمالا وسوءا للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك"، حيث اعتبرت اللجنة أن "افتتاح المشروع كان سابقا لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع".

المصدر: RT