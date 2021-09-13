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مصادر: ملف ضد الرئيس الإيراني السابق سوف يقدم إلى القضاء

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مصادر: ملف ضد الرئيس الإيراني السابق سوف يقدم إلى القضاء
AFP
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني
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قالت مراسلة برلمانية إيرانية إن اللجنة القضائية للبرلمان ناقشت تقريرا حول بلاغات قدمها النواب ضد الرئيس السابق حسن روحاني وأثبت امتناع الأخير عن العمل بـ24 من القوانين الهامة.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر" إنه من المرجح أن يحال التقرير إلى القضاء الايراني بعد قراءته تحت قبة البرلمان.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الشهر الماضي بأن اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، قدمت شكوى ضد روحاني، ووزير نفط حكومته، بيجن زنكنه، بسبب ما اعتبرته اللجنة "إهمالا وسوءا للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك"، حيث اعتبرت اللجنة أن "افتتاح المشروع كان سابقا لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع".

المصدر: RT

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