منظمة "المجاهدين" بالجزائر ترد على الأخضر الإبراهيمي

أعرب الأمين العام بالنيابة لمنظمة "المجاهدين" بالجزائر، محند واعمر بن الحاج، عن أسفه لتصريحات الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الذي تحدث عن انسحاب للجيش الفرنسي من الجزائر في 1962.

وقال محند واعمر، في حوار منشور على صفحة المنظمة على موقع "يوتيوب" إن تصريحات الإبراهيمي وحديثه عن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان والقول بأن ذلك حدث أيضا في الجزائر بانسحاب فرنسا منها عام 1962 لا يمكن وصفه إلا بالمدهش.

وأضاف أنه لا مجال للمقارنة بين الوجود الفرنسي في الجزائر كدولة استعمارية لمدة 132 سنة بمليون عسكري مسلح من حلف الناتو بالوجود الأمريكي في أفغانستان الذي كان مع النظام الأفغاني ضد حركة طالبان.

وتابع: "الإبراهيمي أصابه الخرف وهو التفسير الوحيد لتصريحاته الأخيرة".

المصدر: الشروق