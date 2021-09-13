المساعد السابق للرئيس الفرنسي يمثل أمام محكمة باريس الإصلاحية

مثل المساعد السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكسندر بينالا أمام محكمة باريس الإصلاحية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن بينالا وصل إلى قاعة المحكمة للجلسة الأولى في قضيته، والتي ستخصص لقضايا إجرائية وإعلان معلومات حول عمل التحقيق".

هذا وطلبت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس بمرافعتها النهائية في 2 فبراير محاكمة جنائية خاصة لبينالا بتهم تتعلق باستخدام العنف ضد متظاهرين في 1 مايو 2018.

المصدر: فرانس برس + يورو نيوز