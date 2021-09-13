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سفارة السودان لدى موسكو تفند أنباء عن طلب سوداني مقابل تنفيذ اتفاق عسكري مع روسيا

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سفارة السودان لدى موسكو تفند أنباء عن طلب سوداني مقابل تنفيذ اتفاق عسكري مع روسيا
AFP
علم السودان
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صرح القائم بالأعمال في سفارة السودان لدى روسيا بأن بلاده لم تطلب مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن التقارير عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

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وقال الدبلوماسي في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "هذا الخبر ليس صحيحا، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة، لا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية".

وتابع: "العلاقات بين البلدين جيدة في العديد من المجالات - في السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك في المجال العسكري... بدأت علاقاتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمرا سيئا للعلاقات".

وأضاف: "السودان يعول على توقيع النسخة النهائية من الاتفاق مع روسيا بشأن القاعدة العسكرية في المستقبل القريب".

وقال مصدر مطلع في الجيش السوداني، سابقا، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا.

وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان.

المصدر: سبوتنيك

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