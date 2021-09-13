المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يصل إلى كابل

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي صباح اليوم عن وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل.

وكتب غراندي عبر "تويتر": "لقد هبطت هذا الصباح في كابل. وسأقوم خلال زيارتي بتقييم الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد ووضع 3.5 مليون نازح أفغاني".

وعبر عن امتنانه لجميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني "الذين يعملون بدأب على الأرض لتلبية تلك الاحتياجات".

This morning I have landed in Kabul.



During my visit I will assess the country’s acute humanitarian needs and the situation of 3.5 million displaced Afghans.



I am grateful to all UN, NGO and other humanitarian workers who are working hard on the ground to meet those needs. pic.twitter.com/8i8FDuVHoa — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 13, 2021

وفي وقت سابق، حذر غراندي من أن "أزمة كبرى في بدايتها" تحدق بالبلاد وسكانها البالغ عددهم 39 مليون نسمة، وسط توقعات أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم فيها الشهر الماضي.

المصدر: RT