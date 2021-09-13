طهران ترد على بيان الجامعة العربية بخصوص خلافها مع الإمارات

أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن "علاقة إيران مع دول الجوار والمنطقة وآسيا لا تتناقض مع العلاقات المتوازنة مع باقي دول العالم ما عدا إسرائيل".

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وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حيث قال: "تأكيدنا على العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وآسيا لا يتناقض مع العلاقات المتوازنة مع باقي دول العالم ما عدا إسرائيل"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع جميع الدول الأوروبية كانت وما زالت ضمن سياستنا الخارجية، ولن نتوقف عند بعض الدول الخاصة فقط".

واعتبر خطيب زادة أن "بيان اللجنة الرباعية لجامعة الدول العربية بيان مكرر يتناقض مع واقع المنطقة"، مؤكدا أن "إيران لن تساوم بشأن وحدة أراضيها و الجزر الثلاث ستبقى إيرانية"

وأكمل: "ندعو هذه الدول بالتركيز على جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالأزمة مع إيران، قد عقدت اجتماعا برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، جرت فيه مناقشة مستجدات ملف الأزمة مع إيران وما وصف بـ "التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأعدت هذه الجنة التي تضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشروع قرار رفعته إلى الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لاعتماده.

المصدر: RT