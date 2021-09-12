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وسائل إعلام: "طالبان" رممت ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير وعاقبت المسؤولين عن تدنيسه

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وسائل إعلام:
Reuters
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" أزالت الأضرار التي لحقت بضريح القيادي المعارض أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام صورة تؤكد أنه تم ترميم ضريح مسعود "أسد بنجشير" والذي تضرر بعد سيطرة "طالبان" على الموقع.

وذكرت وكالة "آسواكا" الأفغانية أن "طالبان" عززت حماية الضريح وعاقبت المسؤولين عن تدنيسه.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذه الأنباء.

ويأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء لقطات تؤكد انفصال قطعة كبيرة عن بلاطة ضريح مسعود الذي يقود نجله أحمد مسعود الآن قوات المقاومة المناهضة لـ"طالبان" في بنجشير.

المصدر: وكالات

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