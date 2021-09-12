وسائل إعلام: "طالبان" رممت ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير وعاقبت المسؤولين عن تدنيسه

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" أزالت الأضرار التي لحقت بضريح القيادي المعارض أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام صورة تؤكد أنه تم ترميم ضريح مسعود "أسد بنجشير" والذي تضرر بعد سيطرة "طالبان" على الموقع.

Taliban have restored Ahmad Shah Massoud mausoleum in #Panjshir province. It was partially damaged.



Commander Massoud was one of the most prominent anti-Soviet & anti-Taliban commanders. He was also a major actor during the civil war after Soviet troops withdrawal.#Afghanistanpic.twitter.com/uT9ZZhGj2b — Pamir News (@PamirNews) September 12, 2021

وذكرت وكالة "آسواكا" الأفغانية أن "طالبان" عززت حماية الضريح وعاقبت المسؤولين عن تدنيسه.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذه الأنباء.

ويأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء لقطات تؤكد انفصال قطعة كبيرة عن بلاطة ضريح مسعود الذي يقود نجله أحمد مسعود الآن قوات المقاومة المناهضة لـ"طالبان" في بنجشير.

المصدر: وكالات