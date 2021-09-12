دبلوماسي أمريكي يتحدث عن خطة عمل ضد روسيا و"السيل الشمالي-2"

قال الدبلوماسي الأمريكي كورت فولكر، إن "بلاده ستتخذ مع ألمانيا إجراءات في حال حاولت روسيا استخدام السيل الشمالي-2 كسلاح".

ونقل موقع "Glavred Ukraine" عنه، أن الولايات المتحدة تحاول حاليا مقاومة تنفيذ المشروع، لكن هذا العمل لا يزال يقتصر على الكلمات حتى الآن.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أنه يمكن تفسير التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وبرلين، الذي يسمح بإنجاز بناء خط أنابيب الغاز دون فرض عقوبات إضافية ضده، بوجود فوائد مالية.

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وقال فولكر: "علينا أن نتحدث من وجهة نظر الغاز، أي من وجهة نظر الأمن، لأن روسيا تحاول التأثير على أوروبا، وهذا يهدد أوكرانيا".

وشدد على أنه لو حاولت روسيا استخدام الغاز كسلاح، فستتعرض لعواقب جدية.

"السيل الشمالي-2"، هو خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتبلغ طاقته السنوية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وهذا الأسبوع تم وضع الأنبوب الأخير من الخط في قاع بحر البلطيق، وبذلك بات جاهزا للعمل.

من جانبه قال أليكسي ميلير رئيس شركة "غازبروم"، إنه سيتم ضخ الغاز عبر الخط مع بدء مؤسم التدفئة المقبل.

المصدر: نوفوستي