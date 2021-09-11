واشنطن: سنرد إذا أوقفت روسيا ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا

قال عاموس هوشستين كبير مستشاري أمن الطاقة بالخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام تدابير مضادة إذا أوقفت روسيا ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا.

وأضاف المستشار الأمريكي، خلال منتدى YES Brainstorming في كييف اليوم: "لقد أعلنا مع الألمان، في بيان مشترك أنه في هذه الحالة، سيتم تطبيق بعض الإجراءات المضادة تجاه روسيا. لن يتفاجأ أحد أو يستغرب عند استخدام الولايات المتحدة لهذه التدابير. بعبارة أخرى، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استعداد الألمان لمثل هذه اللحظة، ولتعرف روسيا أنها ستضطر إلى دفع ثمن إيقاف الترانزيت عبر أوكرانيا".

في وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم"، عن إنجاز بناء خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، بطاقة 55 مليار متر مكعب في العام.

وقبل ذلك، أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، لكن ذلك يعتمد على عوامل كثيرة، من بينها حجم المشتريات الأوروبية بالمستقبل.

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في يوليو الماضي، أصدرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا حول تدابير دعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي، والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وفيه أعلن الجانبان، أنه من مصلحة أوكرانيا وأوروبا مواصلة نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في الفترة ما بعد عام 2024 .

وأكدت برلين التزامها باستخدام كل الوسائل المتاحة لها لتسهيل تمديد اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا لمدة 10 سنوات، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص لها لدعم هذه المفاوضات على أن تبدأ في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2021. وتلتزم ألمانيا بالسعي إلى فرض عقوبات على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي