"فيتش": إكمال مشروع "السيل الشمالي-2" انتصار جيوسياسي لروسيا

اعتبرت وكالة "فيتش" الانتهاء من تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" انتصارا جيوسياسيا لروسيا، وذلك بعد معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للمشروع.

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وقال المدير الأول لمجموعة الموارد الطبيعية والسلع في وكالة التصنيف الدولية "فيتش" في مقابلة مع وكالة "تاس": "انتهاء (السيل الشمالي-2) يعد انتصارا جيوسياسيا لموسكو فقد تم الانتهاء من المشروع، على الرغم من الموقف السلبي تجاهه من قبل المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

وأضاف الخبير: "ساعد الموقف الثابت لألمانيا وموقف روسيا بأن المشروع تجاري وليس مشروعا سياسيا". وأشار إلى أنه من المتوقع تشغيل أنبوبي المشروع بشكل كامل بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "غازبروم" تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

المصدر: تاس