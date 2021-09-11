"جريمة كراهية".. الشرطة البريطانية تحقق في حريق بمسجد في مانشستر (صورة)

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في "جريمة كراهية" إثر حريق متعمد اندلع ليلة الجمعة بمسجد في مانشستر.

وتعهد مفتش شرطة مانشستر شوهب تشودري بالعثور على المتورطين في الجريمة، مشددا على أن "جرائم الكراهية لن يتم التسامح معها".

وأضاف: "نحن محظوظون لأن منطقة مانشستر الكبرى هي مكان للتنوع... سيتم تقديم من يرغبون في ارتكاب الجرائم بدافع الكراهية إلى العدالة".

يذكر أن الحريق ألحق أضرارا بباب المسجد، لكنه خمد دون أن يوقع إصابات.

I’m angry beyond belief 🤬If anyone has any information about the attempted arson on Didsbury Mosque or saw anything last night, please contact local police immediately!



Everyone is welcome in Manchester — no exceptions. @besincereinlifepic.twitter.com/RpoD0GPKU5 — John Leech (@johnleechmcr) September 11, 2021

المصدر: "مترو"